Капитана детской мини-футбольной команды из Екатеринбурга отказались допустить к соревнованиям, потому что она девочка

Организаторы первенства России по мини-футболу отказались допустить 11-летнюю Арину Акатьеву из Екатеринбурга к участию в финале турнира в составе команды мальчиков. Об этом изданию «Екатеринбург онлайн» рассказал тренер девочки Сергей Боровков.

Арина выступает за команду мальчиков 2008–2009 года рождения екатеринбургской ДЮСШ «Факел». На предыдущем этапе первенства России по мини-футболу она забила 21 гол.«Арина — капитан команды, это лучшая футболистка своего возраста в стране», — заявил Боровков.

В регламенте первенства России по мини-футболу нет прямого запрета на участие девочек в составе мальчишеских команд. Но организаторы соревнований — Ассоциация мини-футбола России — сказали Боровкову, что турнир обозначен как соревнования для юношей, что означает запрет на участие девочек.

Тренер обратился за помощью к руководству Ассоциации мини-футбола России и Федерации футбола Свердловской области. Глава федерации и президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил Sport24, что Арина Акатьева участвовала в первом этапе соревнований, поэтому ее стоит допустить к финалу. ФК «Урал» поддержал девочку в соцсетях.

Baza пишет, что в ситуацию вмешался менеджмент Российского футбольного союза, после чего Ассоциация мини-футбола России решила допустить девочку к участью в турнире.

Финал первенства России по мини-футболу пройдет 1-8 марта в Нижнем Новгороде.