Госдума приняла закон о выплате материнского капитала за первого ребенка

Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении закон, дающий право на получение материнского капитала в размере 466 617 рублей при рождении первого ребенка.

Этим же законом сумма материнского капитала при рождении второго ребенка увеличивает на 150 тысяч, до 616 617 рублей, а действие программы продлевается до 2026 года.

Закон имеет обратное действие, материнский капитал по новым правилам можно будет получить на детей, рожденных с 1 января 2020 года.

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