Президент России Владимир Путин высказался о бюджетных расходах на создание нового общественного пространства в Петербурге — арт-парка «Тучков буян». Слова Путина приведены на сайте Кремля.

На встрече с петербургским губернатором Александром Бегловым Путин заявил, что строительство парка «не так безобидно» для федерального бюджета. Беглов согласился с этим, после чего Путин добавил: «Для Питера не жалко».

Арт-парк «Тучков буян» появится в Петроградском районе Петербурга. Сейчас власти города проводят конкурс на создание его архитектурно-ландшафтной концепции. Согласно техническому заданию, на парк планируется потратить не больше шести миллиардов рублей.