Бизнес-омбудсмен сообщил о резком росте числа уголовных дел против предпринимателей

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил о резком росте количества дел об экономических преступлениях, несмотря на декларируемый властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей.

По словам Титова, ссылающегося на сводные данные Следственного комитета РФ, МВД и ФСБ за 2019 год, в России было зарегистрировано 317 627 преступлений — на 37% больше, чем годом ранее.

При этом, как отмечает бизнес-омбудсмен, количество переданных в суд дел по «экономическим» статьям УК практически не увеличилось, но произошел резкий рост находившихся в производстве дел и материалов. То есть становится все больше дел, по которым расследование не ведется, а окончательное процессуальное решение не принято.

Титов отметил, что с одной стороны он видит некоторое «потепление» — в уголовное законодательство внесены изменения, направленные на либерализацию, прокуратура все чаще не поддерживает в судах арест бизнесменов и возвращает следствию уголовные дела, а суды сразу по нескольким резонансным делам вынесли мягкие приговоры. Но при всем этом количество уголовных дел против бизнеса все равно продолжает расти, подчеркнул он.

О необходимости изменить законодательство в области экономических преступлений говорил, в числе прочих, президент РФ Владимир Путин. В Госдуме на рассмотрении находятся несколько направленных на эти цели президентских законопроектов.