В США задержали мексиканца, завербованного российским чиновником

В Майами задержали гражданина Мексики, который «действовал в США в интересах» России без соответствующего уведомления, сообщает Минюст США.

Согласно документам суда, на которые ссылается ведомство, Гектора Алехандро Кабрера Фуэнтеса в 2019 году завербовал российский чиновник (его имя не называется).

Издание El Universal пишет, что Фуэнтес — ученый-микробиолог. «Дождь» обнаружил имя Фуэнтеса на сайте Казанского федерального университета: Фуэнтес в 2014-м окончил магистратуру вуза по специальности «Молекулярная биология».

По данным американского минюста, чиновник из России поручил Фуэнтесу арендовать в округе Майами-Дейд недвижимость на чужое имя.

Фуэнтес затем дважды прилетал в Москву, где встречался с чиновником и получил от него задание найти автомобиль, принадлежащий «источнику правительства США», и записать его регистрационный номер.

Следующую встречу с Фуэнтесом чиновник предварительно назначил на апрель-май 2020 года.

По данным Минюста, Фуэнтес нашел нужный автомобиль 14 февраля. Фуэнтес и его спутник привлекли внимание охранника здания, возле которого стояла машина. Когда охранник подошел к автомобилю Фуэнтеса, его спутник отошел к автомобилю «источника» и сфотографировал номера.

Снимок при предполетном досмотре обнаружили сотрудники служб аэропорта Майами, откуда Фуэнтес 16 февраля планировал улететь в Мехико. Когда Фуэнтеса спросили о фотографии, он признался, что «операцию» ему поручил российский правительственный чиновник.

Предварительные слушания по делу Фуэнтеса пройдут 21 февраля, суд начнется 3 марта в Майами.