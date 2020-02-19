В Калифорнии застрелен рэпер Поп Смоук

В Лос-Анджелесе застрелен рэпер Поп Смоук (Pop Smoke, настоящее имя Башар Джексон). Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник.

20-летнего рэпера застрелили двое грабителей, которые забрались в его дом в районе Голливуд-Хиллз в ночь на 19 февраля.

Поп Смоук наиболее известен как автор хита «Welcome to the Party», в записи которого принимала участие Ники Минаж.

В начале февраля Поп Смоук выпустил свой второй полноформатный альбом «Meet the Woo 2», который занял 7-е место в чарте Billboard.