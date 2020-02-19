Россия будет печатать деньги для Венесуэлы
Российский Гознак будет печатать боливары для Венесуэлы. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ознакомившееся с контрактом.
В общей сложности будут напечатаны 300 миллионов купюр номиналом от 10000 до 50000 боливаров. Суммарная стоимость напечатанных денег составит примерно 143 миллиона долларов.
За выполнение контракта Гознак получит 6,8 миллиона евро.
В прошлом правительство [Венесуэлы] испытывало сложности с оплатой счетов производителям банкнот. В прошлом году [британская компания] De La Rue, один из крупнейших в мире производителей банкнот, сообщила о списании 23 миллионов долларов из-за задолженности Венесуэлы (англ.яз.).
В Венесуэле в последние несколько лет продолжается гиперинфляция, из-за чего правительству страны постоянно приходится печатать новые банкноты. В 2018 году была проведена деноминация боливара, в ходе которой номинал купюр уменьшили в 10 тысяч раз.
Из-за постоянно падающей стоимости боливара во многих расчетах внутри страны неофициально используется доллар США.