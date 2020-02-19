Россия будет печатать деньги для Венесуэлы

Российский Гознак будет печатать боливары для Венесуэлы. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ознакомившееся с контрактом.

В общей сложности будут напечатаны 300 миллионов купюр номиналом от 10000 до 50000 боливаров. Суммарная стоимость напечатанных денег составит примерно 143 миллиона долларов.

За выполнение контракта Гознак получит 6,8 миллиона евро.

В Венесуэле в последние несколько лет продолжается гиперинфляция, из-за чего правительству страны постоянно приходится печатать новые банкноты. В 2018 году была проведена деноминация боливара, в ходе которой номинал купюр уменьшили в 10 тысяч раз.

Из-за постоянно падающей стоимости боливара во многих расчетах внутри страны неофициально используется доллар США.

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