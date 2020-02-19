«Роскосмос» заменит экипаж новой экспедиции к МКС

«Роскосмос» решил заменить российскую часть экипажа следующей экспедиции к Международной космической станции. Об этом сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

«С сожалением должен сказать, что в виду медицинских показаний у нас сейчас, видимо, произойдет замена экипажа», — цитирует Крикалева РИА Новости.

Представитель «Роскосмоса» уточнил, что вместо Николая Тихонова и Андрея Бабкина на МКС полетят Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Подробности о здоровье Тихонова и Бабкина Крикалев не уточнил, отметив лишь, что «временно не годен» один из них. По информации источников РИА Новости, Тихонов получил травму.

Корабль «Союз МС-16» отправится к МКС 9 апреля 2020 года. Экипаж корабля изначально состоял из Николая Тихонова, Андрея Бабкина и американского астронавта Криса Кэссиди. Американец, скорее всего, не будет заменен.

Ранее экипаж российской космической экспедиции заменяли в 1996 году. Это произошло из-за микроинфаркта, который был обнаружен у космонавта Геннадия Манакова за неделю до полета на орбитальную станцию «Мир».