Рэпер Стормзи и группа Foals победили на Brit Awards

Рэпер Стормзи и певица Мейбл признаны лучшими британскими артистами на церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards, состоявшейся в Лондоне вечером 18 февраля.

В аналогичных международных номинациях победили Tyler, The Creator и Билли Айлиш.

Лучшей британской группой стала Foals.

Певец Льюис Капальди победил в номинации «Лучший новый артист». Его сингл «Someone You Loved» также был признан песней года.

В номинации «Альбом года» лучшей была признана «Psychodrama» рэпера Дэйва.

Премия Brit Awards вручается с 1977 года. Наряду с «Грэмми» она считается одной из самых авторитетных и значимых музыкальных наград в мире.