МТС инвестирует в российскую версию мюзикла «Шахматы»

Сотовый оператор МТС запустил подразделение по управлению активами в сфере развлечений «МТС Энтертейнмент». Как сообщает «Коммерсант», его первым проектом станет постановка в России мюзикла .

Проект осуществляется вместе с театральной компанией Fancy Show, основанной совладельцем Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Геннадием Миргородским.

Премьера мюзикла назначена на октябрь 2020 года в московском театре МДМ. Запланированы не менее 250 спектаклей, которые, как ожидается, смогут посетить более 400 тысяч человек.

Представитель оператора заявил газете, что МТС получит доход как сопродюсер мюзикла, а также будет зарабатывать на продаже билетов через свои сервисы.

По информации источника «Коммерсанта», инвестиции в создание мюзикла составили около 150 миллионов рублей, большую часть вложила МТС.