В Мурманской области погиб военнослужащий. Местные СМИ сообщили о смерти еще двоих

В Мурманской области погиб военнослужащий-контрактник. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

17 февраля мужчина не вышел на службу после выходного дня. Его тело нашли в его квартире. По предварительным данным, военнослужащий совершил самоубийство. Возможной причиной названы личные обстоятельства.

По информации источника «Интерфакса», погибший служил в 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде.

Мурманские издания «СеверПост» и «Би-порт» со ссылкой на источники сообщили, что в этой бригаде умерли еще двое военнослужащих. Собеседник издания «Север.Реалии» уточнил, что один из них погиб в ДТП, второй захлебнулся рвотными массами. Источник телекомпании ТВ-21 утверждает, что второй военнослужащий умер из-за сердечной недостаточности.

По информации ТВ-21, все три смерти произошли в течение суток и не были связаны между собой. Об отсутствии связи между ними также написал «Би-порт».

18 февраля депутат Госдумы Валерий Рашкин со ссылкой на Минобороны сообщил, что в статистике смертей военнослужащих велика доля самоубийств и ДТП с летальным исходом (сколько она составляет, не уточнялось).

Минобороны не публикует информацию об умерших военнослужащих с 2010 года.