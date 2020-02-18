Инженер получил шесть лет по делу об обрушении супермаркета в Риге, при котором погибли 54 человека. Все остальные фигуранты оправданы

Пардаугавский суд Риги вынес первый приговор по делу об обрушении супермаркета Maxima в 2013 году, в результате которого погибли 54 человека.

Суд признал виновным и приговорил к шести годам заключения инженера-строителя Ивара Сергетса.

Остальные восемь фигурантов дела, в том числе представители компаний, проектировавших и возводившей здание, а также надзорных органов, контролировавших строительство, оправданы по всем пунктам обвинения. Прокуратура просила приговорить их к лишению свободы на срок от 5 до 7,5 лет и крупным штрафам.

Сергетс, не признавший свою вину, пока отказался от каких-либо комментариев, сообщает Reuters. В частности, он не стал говорить, будет ли обжаловать приговор.

Как отмечает Delfi, с Сергетса как с единственного фигуранта дела, признанного виновным, планируется взыскать все компенсации пострадавшим и родственникам погибших. Сумму выплат издание оценивает в пять миллионов евро.

Крыша супермаркета Maxima в рижском районе Золитуде обрушилась 21 ноября 2013 года. Погибли 54 человека, несколько десятков получили ранения. Обрушение крыши Maxima стало самой большой по числу жертв катастрофой в истории современной Латвии.

В ходе расследования дела об обрушении Maxima эксперты пришли к выводу, что на стадии разработки технического проекта здания были допущены ошибки — неправильно рассчитана нагрузка на конструкции.