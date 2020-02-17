Северная Корея купила в России 12 породистых лошадей за 75 тысяч долларов

Северная Корея в октябре 2019 года купила в России 12 чистокровных лошадей общей стоимостью 75,5 тысячи долларов. Об этом пишет NK News со ссылкой на торговую статистику.

В октябре и в декабре 2019-го северокорейский лидер Ким Чен Ын на белом коне поднялся на вершину горы Пэктусан, которая в КНДР считается священной.

Как отмечает NK News, конь необязательно был из тех 12, что купили осенью.

Руководство Северной Кореи давно увлекается породистыми лошадьми из России, сказал изданию специалист по международным отношениям Дальневосточного федерального университета Артем Лукин.

В 2003 году президент РФ Владимир Путин подарил Ким Чен Иру орловского рысака на день рождения, напомнил Лукин. По его предположению, лошадь, на которой Ким Чен Ын поднимался на гору Пэктусан, доставили в Северную Корею раньше, чем в октябре 2019-го.

Октябрьская покупка породистых лошадей — не первая, добавляет издание. В августе 2016-го КНДР купила в России двух животных общей стоимостью 5,6 тысячи долларов.

Два похода Ким Чен Ына на Пэктусан были символическими, напоминает NK News: фотографии северокорейского лидера на коне «должны были показать силу лидера, крепко держащего поводья своей страны. Кроме того, конный поход — дань памяти основателю КНДР Ким Ир Сену, деду Ким Чен Ына, который любил лошадей и посвятил в мемуарах целую главу любимому белому коню.

NK News добавляет, что для конных тренировок Ким Чен Ына две взлетно-посадочных полосы его личного аэропорта снесли, заменив дорожками.

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