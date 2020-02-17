Росстат увидел рост зависимости экономики от нефти и газа

Росстат представил расчет на основе нового базисного года — 2018-го. До этого как базисный использовали 2010 год, сообщает РБК.

Пересчет с 2010 на 2018 базисный год показал, что доля добычи нефти и газа выросла с 34,3% до 38,9% в общей структуре добавленной стоимости, пишет издание.

Доля остальных видов деятельности, особенно обрабатывающих производств, сократилась с 53,2% до 50,7%. При этом выросла доля производства нефтепродуктов, отмечает РБК.

Также ведомство опубликовало предварительную оценку промышленного производства в 2020 году на основе нового базисного года: по сравнению с январем 2019-го показатель вырос на 1,1%

За первый месяц 2020 года рост обрабатывающих производств составил 3,9%, добыча нефти упала на 0,8%, угля — на 8,8%. Добыча природного газа и газового конденсата увеличилась на 4,3%, сжиженного природного газа — на 36,3%.

Минфин в 2018 году объявил, что от нефти больше не зависит курс рубля к доллару США. Чиновники и ЦБ в разное время утверждали, что зависимость снизилась втрое, в семь раз, в десять раз.