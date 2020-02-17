«Дочка» «Ростеха» протестирует на Урале доставку посылок «Почты России» беспилотниками

«Уральский завод гражданской авиации» (входит в структуру «Ростеха») и «Почта России» в ближайшие три года протестируют в Свердловской области коммерческий проект по доставке посылок с помощью беспилотников. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на презентацию проекта.

Авторы проекта рассчитывают создать инфраструктуру для беспилотной авиации, похожей на сеть региональных аэродромов, рассказал представитель завода. Научно-исследовательский этап проекта начнется в июне, пилотирование почтовых беспилотников — в 2022 году.

В проекте будут участвовать беспилотники самолетного типа, адаптированные для почтовых перевозок и мониторинга местности с помощью фото- и видеоаппаратуры. Они смогут перевозить грузы весом до 20 килограмм на расстояние 1200 километров. Беспилотники будут использовать региональные аэродромы, на первом этапе — в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Серове.

В апреле 2018 года «Почта России» провела в Улан-Удэ первые испытания беспилотника для доставки посылок. Они закончились неудачей: после запуска дрон с грузом врезался в дом.