Челябинская прокуратура извинилась перед пенсионером, у которого прошел обыск с автоматчиками из-за надбавки к пенсии в 1500 рублей

Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения военному пенсионеру Сергею Зарубе, которого подозревали в незаконном получении надбавки к пенсии на сумму 1500 рублей. Об этом Заруба рассказал «Новой газете».

«От имени государства приношу вам официальное извинение в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности, избранием меры процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — говорится в письме от прокурора.

Уголовное дело против Зарубы прекращено. За ним признали право на реабилитацию. Пенсионер намерен воспользоваться им и добиваться возмещения морального и материального вреда. По его словам, во время обыска по делу ему повредили дверь.

Дело против Сергея Зарубы возбудили в 2018 году. По версии следствия, он умолчал о своем трудоустройстве и 11 месяцев незаконно получал надбавку к пенсии, которая положена только неработающим пенсионерам. Таким образом Заруба якобы похитил у Минобороны 22 тысячи рублей.

Сам военный пенсионер утверждал, что сразу предупредил пенсионный отдел военкомата о своем трудоустройстве и попросил снять надбавку, но сотрудники военкомата почему-то сделали это только через год. Позднее из пенсии Зарубы вычли все лишние деньги.

В марте 2019 года из-за дела о незаконном получении надбавки к пенсии у Зарубы прошел обыск, в котором участвовали сотрудники полиции и Росгвардии, в том числе вооруженные автоматами.