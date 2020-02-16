В Подмосковье многодетный отец убил жену на глазах ребенка и покончил с собой

В поселке Селятино Московской области отец пяти детей застрелил жену, когда в доме находился его сын 2009 года рождения, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Следственный комитет.

По данным Mash, мужчина убил бывшую супругу. Это произошло в общежитии, где они продолжали жить после развода. Он застрелил ее из обреза охотничьего ружья, после чего покончил с собой. Дома находился один из пяти детей, он убежал к соседям и не пострадал. Остальные дети были у родственников.

В СК сообщили, что конфликт между супругами, предположительно, произошел на «почве бракоразводного процесса». По версии Mash, из-за тяжелого материального положения.