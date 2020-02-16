Полиция задержала дочь бывшего главы нацразведки США по обвинению в убийстве

Дочь бывшего директора национальной разведки США Джона Негропонте 27-летняя София была задержана в штате Мэриленд по обвинению в убийстве.

В полиции округа Монтгомери сообщили, что Софию Негропонте задержали вечером 13 февраля. Ее обвиняют в убийстве своего 24-летнего друга Юсефа Расмуссена. По версии полиции, молодая женщина во время ссоры ударила его ножом.

Мать Софии Диана косвенно подтвердила The Washington Post, что задержана именно дочь Джона Негропонте.

Джон Негропонте руководил национальной разведкой США в 2005-2007 годах. Он также был заместителем госсекретаря США в 2007-2009 годах. София — одна из его пяти приемных детей.