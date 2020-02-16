Погиб автор электронного проекта Triplex Андрей Иванов. Он написал ремикс на главную тему сериала «Бригада»

Один из основателей электронного проекта Triplex, диджей и композитор Андрей Иванов погиб в Австралии. Ему было 47 лет.

Иванов утонул, разбившись о скалы недалеко от пляжа в Сиднее, сообщил в фейсбуке журналист и продюсер Михаил Козырев. По его словам, спасатели смогли вытащить из воды супругу Иванова.

Проект Triplex был основан в 1992 году. Одной из самых известных его композиций стала песня «Собака Баскервилей». Вместе с Triplex Андрей Иванов написал музыку к фильмам «Коллекционер» и «Бой с тенью». Кроме того, проект написал ремикс на главную музыкальную тему телесериала «Бригада». Эта композиция получила премию «MTV Россия» как лучший рингтон года.