Число заразившихся коронавирусом превысило 69 тысяч человек

Число заболевших пневмонией, вызываемой новой коронавирусной инфекцией Covid-19, по данным на утро 16 февраля, составило 69264 человека, сообщает South China Morning Post.

В материковой части Китая за сутки зарегистрировали 2009 новых случаев заражения, общее число заболевших в стране достигло 68500 человек.

За день число погибших в Китае увеличилось на 142 человека. Общее число погибших составило 1668 человек, в том числе с начала вспышки пневмонии по одному человеку умерло в Японии, во Франции и на Филиппинах.

От коронавирусной инфекции излечились 6465 человек.