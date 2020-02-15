В центре Калининграда убиты мужчина и женщина, ранен подросток. Нападавший покончил с собой

В центре Калининграда убиты два человека, ранен 13-летний подросток. По данным источника «Интерфакса», погибшие — муж и жена, торговавшие на центральном рынке, возле которого они были убиты. Раненый ребенок — их сын.

Нападавший попытался покончить с собой на месте преступления. От полученных ранений он позже скончался в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК.

РИА Новости со ссылкой на очевидцев передают, что убитая женщина была беременна.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщило региональное следственное управление СК, не став раскрывать подробности.

По версии источников «Интерфакса», в супругов стрелял «также рыночный торговец, который давно находится с ними в натянутых отношениях». Mash также называет причиной конфликта передел мест на рынке.

Mash называет имена убитых — Вадим Янголенко и Дарья Ефимова, и нападавшего — Фазиль Бахрамов.