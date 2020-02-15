В Петербурге задержаны более 10 участников пикетов против поправок в Конституцию

В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте во время одиночных пикетов против поправок в Конституцию, прошедших 15 февраля, задержали более 10 человек, сообщают «Медиазона» и «МБХ медиа».

Среди задержанных, по данным «МБХ медиа», активисты «Открытой России», координатор движения «Агит Россия» Павел Иванкин, муниципальный депутат Сергей Лазарев и случайный прохожий.

«ОВД-инфо» в своем телеграм-канале сообщает, что одному из задержанных — участнику «Бессрочного протеста» Евгению Мусину — полицейские объяснили свои действия неким «административным производством».

Корреспондент «Медиазоны» сообщил с места событий, что некоторых задержанных перемещают из одного автозака в другой.

Акция против поправок в Конституцию 15 февраля прошла в Москве. Мероприятие, среди организаторов которого были «Левый фронт» и «Другая Россия», было согласованным и прошло без происшествий.

Поправки в Конституцию предложил внести президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию 15 января. Среди поправок закрепление размера МРОТ и индексации пенсий, ужесточения требований к кандидатам в президенты России, положение о Госсовете и изменение численности судей Конституционного суда. Первое чтение документа в Госдуме прошло в январе, ко второму чтению рабочая группа подготовила дополнительные поправки, в том числе о возможности бывшим президентам стать пожизненными сенаторами.