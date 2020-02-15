США пообещали вложить 1 миллиард долларов в энергетические проекты в Европе, чтобы снизить зависимость от российского газа

Соединенные Штаты выделят 1 миллиард долларов на развитие энергетики в европейских странах, входящих в , заявил глава американского внешнеполитического ведомства Майкл Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Наша цель — оживить инвестиции частного сектора в энергетику их стран», — сказал Помпео. США надеются, добавил он, что таким образом удастся снизить зависимость европейских стран от российских энергоносителей.

Средства для европейских энергетических проектов, уточнил Помпео, будут предоставлены через Американскую корпорацию по финансированию международного развития — правительственную структуру, созданную администрацией президента Дональда Трампа.

США неоднократно заявляли о необходимости снизить зависимость европейских стран от российских энергоносителей. В частности, Соединенные Штаты выступают против строительства «Северного потока — 2» — газопровода из России в Европу. Против компаний, участвующих в проекте, США ввели санкции. В ЕС раскритиковали американские санкции, указав, что они направлены на европейские компании, ведущие законный бизнес. Власти России, в свою очередь, заявили, что «Северный поток — 2» будет построен несмотря на санкции.