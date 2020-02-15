МВД предложило разрешить внесудебную блокировку счетов по делам о наркотиках

Министерство внутренних дел РФ предлагает разрешить до суда блокировать банковские счета и «электронные средства платежей» в рамках дел о наркотиках.

Соответствующее предложение содержится в проекте стратегии антинаркотической политики, размещенном на сайте нормативно-правовых актов. Блокировку счетов, следует из документа, планируют проводить по инициативе сотрудников, ведущих оперативно-розыскную деятельность.

Также предлагается ввести административную ответственность «для лиц, передающих эмитированные на их имя финансовые инструменты третьим лицам», если они используются в преступной деятельности, в частности в незаконном обороте наркотиков.

Такие меры, указывается в документе, направлены на «снижение криминального использования электронных платежных инструментов».

Предполагается, что стратегия антинаркотической политики вступит в силу с января 2021 года.

В апреле 2019 года Росфинмониторинг представил законопроект о внесудебной блокировке сомнительных операций на счетах на срок до 10 дней по распоряжению глав МВД, ФСБ, Росфинмониторинга, их заместителей, а также руководителей региональных подразделений этих ведомств и их заместителей. По состоянию на февраль 2020 года, документ оставался без движения.