Число погибших от коронавируса в Китае превысило 1,5 тысячи человек

От коронавирусной инфекции в Китае, по данным на утро 15 февраля, умерли 1523 человека, сообщает South China Morning Post. За сутки число погибших увеличилось на 143 человека.

Общее число заразившихся в Китае выросло до 66492 человек, в том числе 1923 новых случая заражения 2019-nCoV зафиксированы в провинции Хубэй, где в декабре началась вспышка заболевания пневмонией, вызванной этим коронавирусом.

С 12 февраля власти Китая изменили методику диагностики коронавируса. В число зараженных стали включать уже по данным компьютерной томографии, не дожидаясь результатов других исследований, что привело к резкому скачку статистики по заразившимся.