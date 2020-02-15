Биатлонист Александр Логинов выиграл спринт на чемпионате мира. Предыдущий раз россияне побеждали в личной гонке на ЧМ 12 лет назад

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на 10 километров на чемпионате мира, проходящем в итальянском Антхольце.

Логинов прошел дистанцию за 22 минуты 48,1 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе (+6,5 секунды; 1 промах), третьим стал еще один представитель Франции — Мартен Фуркад (+19,5; без промахов).

Логинов стал первым с 2008 года россиянином, завоевавшим «золото» на чемпионатах мира в личных соревнованиях. Последнюю на настоящий момент победу на чемпионатах мира в женских личных гонках одержала Екатерина Юрлова-Перхт в 2015 году, выиграв индивидуальную гонку.

На чемпионате мира 2019 года Александр Логинов занял второе место в спринте, а также третье место в эстафете.