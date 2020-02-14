В Перми медбрат, выдумавший на «Дваче» историю об убийствах пациентов, уволился из больницы

Минздрав Пермского края сообщил об увольнении медбрата пермской больницы имени Гринберга Сергея Калинина, который написал на имиджборде «Двач», что убивает пациентов, а затем заявил, что выдумал эту историю.

Министр здравоохранения региона Оксана Мелехова сообщила на пресс-конференции, что медбрат уволен с формулировкой «по соглашению сторон за нарушение принципов этики», пишет Properm.ru. Издание отметило, что Калинин сам написал заявление об уходе.

«Я считаю, что недопустимо такое этическое поведение, это прямое нарушение этики. В настоящий момент расторгнут трудовой договор с этим сотрудником», — заявила глава краевого Минздрава.

СК продолжает проверку из-за случившегося.

6 февраля медбрат из Перми Сергей Калинин анонимно написал на имиджборде «Двач», что убивает людей, отключая их от аппаратов искусственной вентиляции легких. Пользователи «Двача» вычислили его личность со второй попытки. Региональный Минздрав провел проверку и установил, что сотрудник больницы не причинял преднамеренного вреда пациентам. Калинин признался, что действительно оставил сообщения на «Дваче», но заявил, что никого не убивал. По данным СМИ, он успешно прошел проверку на детекторе лжи.