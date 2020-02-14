Число заболевших пневмонией, вызываемой новой коронавирусной инфекцией Covid-19, в Китае превысило 63,8 тысячи человек. За минувшие сутки в стране были зарегистрированы 5090 новых случаев заражения инфекцией.

По состоянию на утро 14 февраля, от болезни погиб еще 121 человек. Общее число погибших составляет 1380 человек, сообщает South China Morning Post. Более 6,7 тысячи человек выздоровели.

В остальном мире количество заразившихся болезнью превысило 500 человек. Почти половина из них — в Японии. За пределами материкового Китая от болезни погибли три человека (один в Японии, один в Гонконге и один на Филиппинах). В России были выявлены два случая заражения вирусом Covid-19. Оба заболевших успешно вылечились.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.