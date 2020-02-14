Universal Music признала потерю оригинальных записей Элтона Джона, Nirvana и Sonic Youth при пожаре в Калифорнии

Звукозаписывающая компания Universal Music Group (UMG) признала потерю записей 19 артистов и групп в результате пожара на своей студии в Калифорнии в 2008 году. Об этом сообщает Pitchfork.

Издание получило судебные документы по коллективному иску нескольких артистов, поданному в июне 2019 года. Истцы потребовали от UMG предоставить полный список исполнителей, записи которых сгорели при пожаре.

UMG заявила, что оценка потерь еще не завершена. На данный момент известно о потере записей — в том числе Элтона Джона, Брайана Адамса, Шерил Кроу, групп Nirvana, R.E.M, Sonic Youth и Soundgarden.

Во многих случаях речь идет о потере мастер-копий — исходных аналоговых записей, которые позже копировались на пластинки, CD и mp3. UMG не уточнила, какие именно записи сгорели, но заверила, что у нее есть «замена» для многих из них.

Пожар на студии Universal в Калифорнии произошел в июне 2008 года. Компания долгое время отрицала, что архив ее звукозаписей пострадал от огня.

Вопрос о сгоревших записях снова поднялся в 2019 году, когда The New York Times выпустила расследование о них. В статье говорилось, что при пожаре могли быть уничтожены аудиозаписи 500 тысяч песен.

По оценке The New York Times, пострадали архивы 800 артистов. При этом, как утверждается в иске против Universal, во внутренней переписке 2010 года компания сообщала о потере записей 17 тысяч исполнителей. Universal утверждает, что это был список возможных, а не реальных потерь.