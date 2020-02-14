В Италии выставлен на продажу один из островов Венецианской лагуны. Об этом сообщило итальянское издание VVox со ссылкой на отчет девелоперской компании Sogeea об аукционах по продаже недвижимости в стране.

Речь идет о маленьком острове Тессера. По данным британского издания The Times, его площадь составляет 4100 квадратных метров. На острове есть дом, несколько хозяйственных построек, виноградник и сад.

Тессера принадлежит неназванному итальянскому девелоперу, который хотел сделать там курорт, но обанкротился и решил продать остров. Аукцион пройдет 3 марта, начальная цена — 2,2 миллиона евро.

Это будет уже вторая попытка продать Тессеру. Ранее остров выставляли на продажу в 2019 году. Тогда он стоил 3,2 миллиона евро, и на него не нашлось покупателей.

В последние годы в Венецианской лагуне были проданы два небольших острова — Сан-Клементе и Сакка-Сессола. Там располагались закрытые муниципальные больницы. Новые владельцы построили на островах отели и конгресс-центры.

Всего в Венецианской лагуне более 100 островов.