На Ямале разбился вертолет Ми-8. Погибли два человека

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол» потерпел крушение в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает МЧС. Двоих членов экипажа заблокировало в кабине, они погибли.

Вертолет совершил жесткую посадку в 400-500 метрах от арктического порта Саббета. В МЧС сообщили ТАСС, что Ми-8 попал в снежную бурю. При посадке вертолет обломал лопасти и перевернулся на крышу.

Всего на борту находились десять человек: трое членов экипажа и работники ООО «Газпромнефть-Гео».