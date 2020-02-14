Автора телеграм-канала задержали за вымогательство 800 тысяч рублей у чиновника из Королева

Автор телеграм-канала «Канал Демона» Дмитрий Свиридов задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в вымогательстве 800 тысяч рублей у заместителя главы подмосковного Королева Ильи Конышева.

Как сообщает ТАСС, Свиридова задержали с поличным при получении взятки. По данным следствия, он требовал деньги за отказ от публикации якобы имеющегося у него компромата на главу города Александра Ходырева.

В отношении Свиридова возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство», в зависимости от тяжести преступления наказывается лишением свободы на срок от четырех до 15 лет). Он находится под домашним арестом.

В «Канале Демона» опубликованы несколько критических постов о чиновниках Королева. На данный момент на него подписаны 999 человек.