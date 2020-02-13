Власти Китая изменили методику диагностики коронавируса. Число заболевших за сутки выросло почти на 15 тысяч человек

В китайской провинции Хубэй, по данным на утро 13 февраля, зафиксированы 14840 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заболевших в стране составляет почти 60 тысяч человек.

Как объяснили в Национальной комиссии по здравоохранению КНР, резкий скачок статистики связан с изменением методики диагностики заболевания. Отныне в число зараженных пациентов станут включать уже по данным компьютерной томографии, не дожидаясь результатов других исследований. Это поможет начать лечение еще на ранней стадии болезни, пояснили медики.

За минувшие сутки от коронавируса погибли 242 человека. Общее число погибших в КНР превысило 1,3 тысячи человек.

Более 5,6 тысячи человек излечились от заболевания.