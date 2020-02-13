Советский разведчик Алексей Ботян умер в 103 года

Умер советский разведчик, Герой России Алексей Ботян. Об этом РИА Новости сообщили в Службе внешней разведки РФ.

10 февраля Ботяну исполнилось 103 года.

Алексей Ботян родился в 1917 году в Виленской губернии, ныне Минской области Белоруссии. С началом Второй мировой войны он воевал в рядах польской армии. В 1941 году стал гражданином СССР и занялся разведывательной деятельностью.

В январе 1945 года Ботян участвовал в подрыве склада боеприпасов в Ягеллонском замке, которые предназначались для разрушения плотины водохранилища на реке Дунаец. Таким образом, как считается, Ботян спас от затопления польский город Краков.

Ботян стал одним из прототипов героя романа Юлиана Семенова «Майор Вихрь», по которому был снят одноименный фильм.

В мае 2007 года указом президента РФ Ботяну было присвоено звание Героя России за операцию по спасению Кракова.