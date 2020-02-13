Производители и импортеры электроники попросили вдвое снизить «налог на болванки»

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предложила Минэкономразвития снизить ставку «налога на болванки» с 1% до 0,5% стоимости техники. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя РАТЭК Антона Гуськова.

В Минэкономразвития сообщили, что получили письмо РАТЭК, и добавили, что предложения ассоциации уже рассматривались в конце января, обсуждение будет продолжено.

Гуськов объяснил просьбу РАТЭК тем, что у части дистрибуторов электроники рентабельность бизнеса не превышает 2–3%, поэтому даже 1% сбора для них критичен.

Сергей Филиппов — заместитель директора Российского союза правообладателей, который собирает «налог на болванки», — назвал размер сбора «весьма сбалансированным и скорее даже щадящим». По мнению Филиппова, негативного влияния на бизнес продавцов техники налог на оказывает.

«Налог на болванки» — это сбор за копирование фильмов и музыки пользователями, который платят импортеры аудиовизуального оборудования и носителей аудиовизуальной информации. Налог был введен в 2010 году.

В 2018 году Российский союз правообладателей (его возглавляет Никита Михалков) собрал за счет «налога на болванки» 4,4 миллиарда рублей. Эти деньги частично пошли на работу самого союза, а частично были направлены музыкантам и фондам поддержки культуры. Данных о сборах за 2019 год еще нет.

РАТЭК ранее уже выступал против «налога на болванки».