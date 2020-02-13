«Коммерсант»: в управлении «П» ФСБ проведут комплексную проверку. Его сотрудники снимали на видео стрельбу на Лубянке
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения. Поводом стало то, что из кабинета управления «П» велась видеосъемка стрельбы на Лубянке. Об этом говорят источники «Коммерсанта».
Издание пишет, что первая проверка в связи с нападением на Лубянке началась уже через час после убийства стрелка. Тогда выяснилось, что одно из попавших в интернет видео перестрелки снято из кабинета начальника одного из отделов управления «П». По некоторым данным, в тот вечер там собрались восемь сотрудников, чтобы отметить День военной контрразведки. Проверка показала, что съемку вел один человек, но кто именно, так и не удалось выяснить.
«Коммерсант» пишет, что сотрудники, находившиеся в кабинете управления «П», получили взыскание, но не уточняет, какое (источники РБК и «Медузы» сообщали, что речь шла об увольнении 16 человек). При этом, по данным «Коммерсанта», руководитель управления «П» решил не ограничиваться этим наказанием и назначил комплексную проверку работы своих подчиненных. Будут изучаться показатели их служебной деятельности и нарушения трудовой дисциплины.
В ходе служебной проверки, по данным источников, будет прояснен и еще один актуальный вопрос. Как установила баллистическая экспертиза, одна из шести пуль, поразивших «подольского стрелка», была выпущена из наградного пистолета некоего сотрудника ФСБ, а еще одна — из служебного оружия другого сотрудника. Между тем, за редким исключением (оно касается, например, комендантской службы), сотрудникам ФСБ на службе не разрешается носить оружие.