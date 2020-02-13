«Коммерсант»: в управлении «П» ФСБ проведут комплексную проверку. Его сотрудники снимали на видео стрельбу на Лубянке

Начальник службы экономической безопасности ФСБ Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения. Поводом стало то, что из кабинета управления «П» велась видеосъемка . Об этом говорят источники «Коммерсанта».

Издание пишет, что первая проверка в связи с нападением на Лубянке началась уже через час после убийства стрелка. Тогда выяснилось, что одно из попавших в интернет видео перестрелки снято из кабинета начальника одного из отделов управления «П». По некоторым данным, в тот вечер там собрались восемь сотрудников, чтобы отметить День военной контрразведки. Проверка показала, что съемку вел один человек, но кто именно, так и не удалось выяснить.

«Коммерсант» пишет, что сотрудники, находившиеся в кабинете управления «П», получили взыскание, но не уточняет, какое (источники РБК и «Медузы» сообщали, что речь шла об увольнении 16 человек). При этом, по данным «Коммерсанта», руководитель управления «П» решил не ограничиваться этим наказанием и назначил комплексную проверку работы своих подчиненных. Будут изучаться показатели их служебной деятельности и нарушения трудовой дисциплины.