Камбоджа приняла круизный лайнер «Вестердам». До этого ему отказали пять стран из-за опасений насчет коронавируса

Круизный лайнер «Вестердам», который ранее отказались принять пять стран, прибыл в Камбоджу. Об этом сообщает Reuters.

Пассажиры и члены экипажа пока не высадились на берег: власти Камбоджи проверяют их на коронавирус. Если на борту «Вестердама» не найдут зараженных, пассажиры начнут покидать лайнер 14 февраля.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус похвалил власти Камбоджи за прием «Вестердама». «Это пример международной солидарности, к которой мы постоянно призываем», — заявил он.

На борту «Вестердама» находятся 1455 пассажиров и 802 члена экипажа. Лайнер провел в море две недели, поскольку его отказались впустить в свои порты Япония, , Филиппины, Таиланд и . Лайнер не пускали из опасений, что его пассажиры или члены экипажа могут быть заражены коронавирусом. Оператор лайнера — компания Holland America Line — утверждал, что люди на борту регулярно проверялись во время путешествия, и ни у кого из них не был обнаружен вирус.

В Японии с 5 февраля на двухнедельном карантине стоит круизный лайнер «Даймонд Принцесс», на борту которого находятся около 3500 человек. По последним данным, 175 из них оказались заражены коронавирусом.

Еще один круизный лайнер «Уорлд Дрим» был изолирован в Гонконге. Карантин сняли 9 февраля, после того, как анализы всех 1800 членов экипажа лайнера показали отсутствие у них коронавируса.