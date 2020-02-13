Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.

Временно исполняющим обязанности главы региона стал руководитель администрации Обнинска Владислав Шапша.

В декабре 2019 года РБК писал, что после отставки Анатолий Артамонов может перейти на работу в Совет Федерации.

Анатолий Артамонов занимал пост губернатора Калужской области с 2000 года. Дольше него на посту губернатора работает только глава Белгородской области Евгений Савченко, возглавляющий регион с 1993 года.