Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку
Источник: ТАСС
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Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
Временно исполняющим обязанности главы региона стал руководитель администрации Обнинска Владислав Шапша.
В декабре 2019 года РБК писал, что после отставки Анатолий Артамонов может перейти на работу в Совет Федерации.
Анатолий Артамонов занимал пост губернатора Калужской области с 2000 года. Дольше него на посту губернатора работает только глава Белгородской области Евгений Савченко, возглавляющий регион с 1993 года.