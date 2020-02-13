Четверо министров покинули правительство Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел перестановки в правительстве страны, сообщает Sky News.

В отставку ушел канцлер казначейства (министр финансов) Саджид Джавид. Он покинул занимаемый пост из-за разногласий с Джонсоном, который настаивал, чтобы министр уволил всех своих советников. Новым канцлером стал старший секретарь казначейства Риши Сунак.

Также свои посты покинули министр по делам Северной Ирландии Джулиан Смит, министр бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Андреа Ледсом, а также министр по делам окружающей среды Тереза Вилльерс. Помимо этого, свой пост покинул генпрокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс.

Это первые крупные отставки в правительстве Бориса Джонсона.