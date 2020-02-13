Аэропорт Шереметьево станет полностью частным

Контролирующий акционер аэропорта Шереметьево — ООО «Шереметьево холдинг» — подало заявку на выкуп у Росимущества госпакета аэропорта. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Сейчас у «Шереметьево холдинг» 66,1% акций аэропорта, у Росимущества — 30,46%. Опрошенные «Ведомостями» аналитики оценили стоимость госпакета в 50-70 миллиардов рублей.

Шереметьево — крупнейший аэропорт России по пассажиропотоку. В 2019 году он составил 49,9 миллиона человек.

До 2015 года Шереметьево через Росимущество практически полностью принадлежал государству.

Второй крупнейший аэропорт России — Домодедово — также является частным. Им владеет предприниматель Дмитрий Каменщик.