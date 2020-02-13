Адвокат сообщил о закрытии уголовного дела против Дарьи Агений. Она ранила ножом мужчину, который пытался ее изнасиловать

Правоохранительные органы прекратили уголовное дело против жительницы Химок Дарьи Агений. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Евгений Саломатов.

«Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям — за отсутствием состава преступления», — сказал Саломатов.

Агений была фигуранткой уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью жителя Туапсе. Девушка ударила его ножом для заточки карандашей в июне 2018 года. Сама она утверждала, что мужчина был пьян и пытался ее изнасиловать, а она от него отбивалась. В ноябре 2019 года Агений смягчили обвинение — на превышение пределов необходимой самообороны.