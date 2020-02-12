В Нидерландах взорвались две бомбы в посылках

В Нидерландах утром 12 февраля произошло два взрыва бомб, упакованных в посылки.

Первая посылка с бомбой взорвалась в одном из офисных зданий в Амстердаме, в помещении, где сортируется корреспонденция. Вторая — на сортировочном пункте почтовой компании в Керкраде.

В результате инцидента никто не пострадал. Пока полиция не производила никаких задержаний в связи со случившимся.

Посылки с бомбами в Нидерландах начали обнаруживать с начала января. Находки происходили, в частности, на автозаправке, в гостинице, в агентстве недвижимости — ни в одном из случаев бомбы не взрывались. Полиция полагает, что бомбы рассылает один и тот же человек.