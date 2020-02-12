В Амазонии не хватает священников, поэтому сан предложили присваивать женатым людям. Папа римский просьбу отклонил

Папа римский Франциск отклонил просьбу присваивать сан священника состоящим в браке, если они служат в Амазонии, сообщает CNN.

Разрешить женатым становиться священниками Франциска попросили участники ассамблеи Синода Римско-католической церкви, посвященной Амазонии, которая прошла в октябре. Такая мера, указывали они, поможет справиться с в этом регионе Южной Америки.

Однако в документе «Querida Amazonia» («Возлюбленная Амазония»), опубликованном папой римским 12 февраля, возможность присваивать сан священника состоящим в браке не упоминается. CNN отмечает, что в 32-страничном документе в целом «много поэзии, но мало конкретных предложений».

У американских клириков, встречавшихся с Франциском несколько дней назад, пишет CNN со ссылкой на Catholic News Service, сложилось впечатление, что папа римский лично выступает против идеи женатых священников.

Предложение разрешить женатым становиться священниками в Амазонии в октябре поддержали 128 участников ассамблеи Синода Римско-католической церкви, против проголосовал 41 человек. Подчеркивалось, что речь идет об особом исключении для священников, служащих в отделенных районах, а не об отказе Римско-католической церкви от принципа безбрачия для принятия сана.

В данный момент Римско-католическая церковь допускает присвоение сана состоящим в браке в том случае, если речь идет о перешедших в католицизм протестантских священниках.