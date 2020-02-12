Офицера-подводника уволили за пьянство на российской базе в Сирии. Он ругался матом на портрет Путина

Капитан-лейтенант Олег Лавренчук, служивший на подводной лодке Черноморского флота, был досрочно уволен с военной службы за пьянство на базе ВМФ России в сирийском порту Тартус. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ночью 30 июня 2019 года Лавренчука в пьяном виде задержала военная полиция. Офицер вел себя агрессивно, а в военной комендатуре нецензурно ругался — в том числе в адрес висевшего на стене портрета Владимира Путина. Позднее Лавренчук признал вину и раскаялся. Ему выдали предупреждение о неполном служебном соответствии, а в августе уволили «за совершение грубого дисциплинарного проступка».

Лавренчук попытался оспорить это решение в суде. Истец отмечал, что пил, находясь в подавленном состоянии из-за длительной служебной командировки за пределами России, что это произошло во внеслужебное время и не отразилось на состоянии боевой готовности подразделения. Но Севастопольский гарнизонный военный суд отказался восстановить его на службе. Суд вышестоящей инстанции поддержал это решение.

По словам адвоката Сергея Гурина, Лавренчук отслужил на флоте 17,5 года, ему оставалось 2,5 года до пенсии. Перед инцидентом его подлодка четыре месяца базировалась у берегов Сирии. Узнав, что командировка продлена еще на четыре месяца, он выпил в общежитии с пятью другими офицерами. Гурин считает, что командование решило «показательно наказать» Лавренчука и не учло, что у того есть ребенок и квартира в военную ипотеку, а этот проступок для него первый.