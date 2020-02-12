Гран-при Китая «Формулы-1» перенесли из-за коронавируса
Источник: Formula 1
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Гран-при Китая «Формулы-1» перенесен из-за эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщили организаторы чемпионата.
Новая дата проведения мероприятия, которое должно было состояться 17-19 апреля, пока не сообщается.
Гран-при Китая проводится на трассе в Шанхае с 2004 года.
В результате эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 в Китае погибли более 1100 человек. Общее число заболевших превысило 44 тысячи.