«Этот вид табака содержит тот же самый наркотик, что и сигареты!» Роспотребнадзор предупредил об опасности снюса
Роспотребнадзор опубликовал памятку, предупреждающую россиян об опасностях употребления бездымного табака — снюса.
В частности, ведомство опровергает утверждение, что снюс менее вреден по сравнению с курением.
«Доказано, что люди, которые употребляют снюс, фактически подвергаются воздействию более высоких уровней нитрозаминов и других токсичных веществ, нежели курильщики традиционных сигарет… Употребление бездымного табака — доказанная причина развития рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода, и рака легких», — говорится в пресс-релизе.
Отдельно отмечается, что употребление снюса «крайне опасно» для подростков.
Многие потребители бездымного табака затем переходят на курение обычных сигарет. Снюс не помогает бросить курить, так как этот вид табака содержит тот же самый наркотик, что и сигареты!
В декабре 2015 года Госдума приняла поправки к закону «Об охране здоровья граждан», согласно которым за продажу снюса были установлены штрафы. После запрета производители заменили табак в пакетиках на экстракт никотина. Сейчас он свободно продается как «бестабачная никотиновая смесь».