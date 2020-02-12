«Этот вид табака содержит тот же самый наркотик, что и сигареты!» Роспотребнадзор предупредил об опасности снюса

Роспотребнадзор опубликовал памятку, предупреждающую россиян об опасностях употребления бездымного табака — снюса.

В частности, ведомство опровергает утверждение, что снюс менее вреден по сравнению с курением.

«Доказано, что люди, которые употребляют снюс, фактически подвергаются воздействию более высоких уровней нитрозаминов и других токсичных веществ, нежели курильщики традиционных сигарет… Употребление бездымного табака — доказанная причина развития рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода, и рака легких», — говорится в пресс-релизе.

Отдельно отмечается, что употребление снюса «крайне опасно» для подростков.

В декабре 2015 года Госдума приняла поправки к закону «Об охране здоровья граждан», согласно которым за продажу снюса были установлены штрафы. После запрета производители заменили табак в пакетиках на экстракт никотина. Сейчас он свободно продается как «бестабачная никотиновая смесь».