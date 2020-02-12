Бывшего начальника управления ФСИН приговорили за вымогательство 10 миллионов рублей. Он попытался покончить с собой в зале суда

Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался совершить самоубийство после вынесения приговора по делу о вымогательстве, сообщает РБК.

Свиридов во время рассмотрения дела находился под подпиской о невыезде; попытку самоубийства он предпринял, когда судья зачитала решение о его взятии под стражу. Свиридова приговорили к трем годам лишения свободы. Как отмечает Mash, у него была четвертая стадия рака.

РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники сообщают, что Свиридов скончался. Официально Мосгорсуд подтвердил только попытку самоубийства, но не смерть.

Baza пишет, что Свиридов смог пронести в зал суда личный наградной пистолет.

Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова.