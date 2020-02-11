В Москве эвакуировали кинотеатр «Октябрь» во время премьеры фильма «Лед 2». На показе были Алла Пугачева, Тина Канделаки и Светлана Лобода

Более 2500 зрителей эвакуировали из кинотеатра «Октябрь» в Москве из-за небольшого возгорания, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Администрация кинотеатра вывела зрителей до приезда спасателей.

В одном из залов произошло короткое замыкание, его устранили до приезда пожарных. В здании возникло задымление.

Людей эвакуировали во время премьерного показа фильма «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова, пишет ТАСС. По его данным, на премьеру пришли певица Светлана Лобода, режиссеры Алексей Учитель и Владимир Хотиненко, композитор Игорь Матвиенко, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. Издание Super уточняет, что в зале также присутствовала Алла Пугачева.