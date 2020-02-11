Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд

Чемпион СССР по футболу в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд умер в возрасте 77 лет, сообщается в твиттере клуба.

«Умер. Сердце», — сообщил РИА Новости бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян.

Валерий Рейнгольд — воспитанник футбольных клубов «Динамо» и «Спартак». В 1960-1967 годах он выступал в основном составе «Спартака». Вместе с клубом он стал чемпионом СССР в 1962 году, а также двукратным обладателем Кубка СССР в 1963 и 1965 годах. Также Рейнгольд играл за воронежский «Труд» и ярославский «Шинник».