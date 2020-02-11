Прокуратура Махачкалы отказалась считать дискриминацией решение не пускать женщин в самый большой бассейн на Северном Кавказе

Прокуратура Махачкалы отказалась возбуждать административное дело по о дискриминации в отношении руководства бассейна «Анжи Арены», куда в январе запретили пускать женщин. Об этом, как пишет «МБХ медиа», сообщила пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич.

Прокуратура усмотрела в действиях компании «Техспортсервис», которой принадлежит бассейн, формальные признаки правонарушения, которые не образуют состава правонарушения. Дело не завели, «поскольку отсутствует прямой умысел, направленный на наступление вредных последствий в виде ущемления прав и законных интересов указанных лиц».

Одновременно с этим прокуратура потребовала, чтобы директор компании устранил выявленные нарушения.

В «Анжи Арене» ранее говорили, что в спорткомплексе есть два бассейна: мужской и женский (меньшего размера). В администрации комплекса отмечали, что разделение сделали «по просьбе самих посетителей — как мужчин, так и женщин».

Бассейн «Анжи Арена» работает с лета 2019 года. Он считается самым большим бассейном на Северном Кавказе.

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